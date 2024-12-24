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Kırşehir'de Hamile Kadın Hayatını Kaybetti, Bebeği Sezaryenle Kurtarıldı

Kırşehir'de Hamile Kadın Hayatını Kaybetti, Bebeği Sezaryenle Kurtarıldı
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Kırşehir'de bir piyade astsubay, hamile eşini evinde kanlar içinde buldu. 9 aylık hamile kadın H.A., hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamazken, bebeği sezaryen ile alındı.

Kırşehir'de evinde kanlar içerisinde bulunan 9 aylık hamile kadın hayatını kaybetti, bebek ise sezaryen kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Ahi Evran Mahallesi 33. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, piyade astsubay M.A. (27), hamile eşi H.A.'yı (26) odasında kanlar içinde yerde yatarken buldu. M.A.'nın 112 Acil Sağlık ekiplerine haber vermesinin ardından H.A. ambulansla Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede ameliyata alınan H.A.'nın bebeği sezaryen ile kurtarıldı ancak genç kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Piyade astsubay M.A.'nın Iğdır'da görev yaptığı ve yıllık iznini geçirmek üzere Kırşehir'e geldiği öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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