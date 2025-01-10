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Kırşehir'de Dolandırıcılık Şebekesi Çökertildi: 1.5 Milyon TL'lik Vurgun

Kırşehir'de Dolandırıcılık Şebekesi Çökertildi: 1.5 Milyon TL'lik Vurgun
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Kırşehir'de, yaşlı vatandaşları hedef alarak kombi bakım kampanyası bahanesiyle 1.5 milyon TL dolandıran 4 kişi, polis tarafından yakalandı. Şebeke, sahte tamir hizmeti sunarak yüksek ücretler talep ediyordu.

Kırşehir'de özellikle yaşlı vatandaşları telefonla arayarak kombi bakım kampanyası bahanesiyle yaklaşık 1.5 milyon TL dolandıran 4 kişi, polis ekipleri tarafından yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda Türkiye genelinde faaliyet gösteren bir dolandırıcılık şebekesinin sürekli şehirler arası hareket halinde bulunduğu, kendilerini telefonda kombi servis yetkilisi olarak tanıtıp vatandaşları kandırdığı tespit edildi. Kombi bakımı bahanesiyle gittikleri adreslerde aslında olmayan arızaları varmış gibi gösterip tamir ve parça değişimi adı altında yüksek meblağlarda ücret talep eden şebekenin sahte faturalar düzenleyerek güven sağladıkları belirlendi. Yapılan takip sonucunda ekipler, Kırşehir'e gelen şüphelilerin farklı marka ve modelde iki araçla hareket ettiğini belirledi. Harekete geçen ekipler, şüpheli L.D. ve D.A.'yı dolandırıcılık girişiminde bulundukları sırada servis yelekleri, alet çantaları ve araçlarıyla birlikte suçüstü yakaladı. Şehir merkezinde geniş çaplı arama başlatan ekipler, plaka takip sistemi ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarından tespit ettikleri diğer şüpheliler Y.V. ve M.G.'yi de kaçmaya çalışırken yakaladı.

100'den fazla suç kayıtları var

Yapılan incelemede gözaltına alınan 4 şüphelinin 'dolandırıcılık' suçundan 100'den fazla kaydının bulunduğu ve daha önce Ankara, İzmir, Eskişehir, Konya, Karabük, Aydın, Afyonkarahisar, Sinop, Amasya, Bartın, Kırıkkale, Çanakkale, Antalya, Manisa, Denizli, Burdur, Kütahya, Balıkesir, Isparta, Uşak, Muğla, Aksaray, Bilecik, Giresun ve Çankırı olmak üzere 25 ilde dolandırıcılık yaptıkları ortaya çıktı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen L.D., D.A., Y.V. ve M.G., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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