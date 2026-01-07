Kırşehir'de DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı

Kırşehir'de DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 4 şahıs yakalandı. Şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgilere göre, Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipler tarafından DEAŞ terör örgütü ile irtibatı bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Ekipler tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, S.E., S.Ü., K.Q.M.G. ve M.A.Y.K. yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonlarda yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman, yasaklı yayın ve dijital materyal ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen 4 şahıs adliyeye sevk edildi. Şahıslardan S.E., K.Q.M.G. ve M.A.Y.K. tutuklanarak cezaevine teslim edilirken, S.Ü. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KIRŞEHİR