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Otomobilin çarptığı bisikletli çocuk hayatını kaybetti

Otomobilin çarptığı bisikletli çocuk hayatını kaybetti
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Kırşehir-Mucur yolunda yaya geçidinden geçmeye çalışan bisikletli çocuğa otomobil çarptı. Ağır yaralanan çocuk hastanede kurtarılamadı.

Kırşehir'de otomobilin çarptığı bisikletli çocuk hayatını kaybetti.

Kaza, Kırşehir-Mucur istikametinde, Tekkent ile TOKİ yolu arasında bulunan yaya geçidinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bisikletiyle yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan Y.Ö.'ye seyir halindeki otomobil çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan çocuk, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çocuk, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Çocuğun cenazesi ikindi namazını müteakip Hasanlar köyünde son yolculuğuna uğurlandı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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