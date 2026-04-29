Kırşehir'de bazı internet sitesi ve sosyal medya hesabına erişim engellendi
KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de 66 internet sitesi için erişim engeli kararı alındı.
Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü sanal devriye ekipleri halk arasında korku ve panik oluşturabilecek paylaşımlar nedeniyle 66 internet sitesine erişim engeli getirildiğini duyurdu. Polis tarafından yürütülen çalışmalarda 66 internet sitesi hakkında Kırşehir Sulh Ceza Mahkemesi kararınca erişimin engellenmesi kararı alındı.
Alınan karar istikametinde internet siteleri ve sosyal medya hesaplarına erişim engeli uygulandı. - KIRŞEHİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı