Kırşehir'de Anız Yangınlarına Karşı Bilgilendirme Faaliyetleri Arttırıldı

Kırşehir'de Anız Yangınlarına Karşı Bilgilendirme Faaliyetleri Arttırıldı
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Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı, artan anız ve örtü yangınları nedeniyle çiftçilere ve vatandaşlara yönelik bilgilendirme çalışmalarını yoğunlaştırdı. Yangın riski nedeniyle tarlalarda dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, son günlerde artan anız ve örtü yangınları nedeniyle vatandaşlara yönelik bilgilendirme çalışmalarını artırdı.

İl genelinde buğday ve arpa hasadının başlamasıyla birlikte yangın riskinin artabileceğine dikkat çeken jandarma ekipleri, Boztepe ve Akpınar ilçelerinde yürüttükleri faaliyetlerde biçerdöver ve traktörlerin yangın söndürücü ekipmanlarını kontrol etti. Ekipler, vatandaşlara yangınların çıkmasına neden olabilecek davranışlardan uzak durmaları yönünde uyarılarda bulundu. Vatandaşlara; tarlalarda sigara içilmemesi, ateşli piknik yapılmaması, mangal ve semaver yakılmaması konularında bilgilendirme yapıldı. Ayrıca önceki yıllarda saman balya makineleri nedeniyle çıkan yangınların tekrar yaşanmaması için, hasat sürecinde bu makinelerin tarlalara sokulmaması gerektiği belirtildi.

Muhtarlarla iş birliği içinde çalışan jandarma ekipleri, devriye araçları ve cami hoparlörlerinden de bilgilendirme anonsları yaptı. Üretici ve çiftçilere farklı tarihlerde gönderilen toplu mesajlarla da uyarılar iletildi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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