Anne ve babasını bıçaklayarak öldürdü

Anne ve babasını bıçaklayarak öldürdü
Güncelleme:
Anne ve babasını bıçaklayarak öldürdü
Kırşehir'in Akpınar ilçesinde, 37 yaşındaki şahıs, kavga ettiği annesi ve babasını bıçakla öldürdü. Olayın ardından kaçan şahıs yolda karşılaştığı iki akrabasını da yaraladı. Şahıs suç aleti ile birlikte yakalandı.

Kırşehir'in Akpınar ilçesinde bir şahıs, anne ve babasını bıçakla öldürdü, iki akrabasını ise yaraladı.

ANNE VE BABASINI ÖLDÜRDÜ

Kırşehir'in Akpınar ilçesine bağlı Aşağıhomurlu köyünde, aile içi husumet nedeniyle 37 yaşındaki Ö.K., annesi 71 yaşındaki A.Ö.'yü ve babası 71 yaşındaki N.Ö.'yü bıçakla öldürdü.

İKİ AKRABASINI YARALADI

Olayın ardından araçla yoldan geçen akrabaları F.B. ve N.G.'ye de bıçakla saldıran Ö.K., Akpınar İlçe Jandarma Komutanlığı asayiş devriyeleri tarafından suç aleti bıçakla birlikte yakalandı. Yaralılar F.B. ve N.G., olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Güllü'nün menajeri: Uzun zamandır denge kaybı yaşıyordu

Bir ihtimal güçleniyor! İşte Güllü'nün uzun süre savaştığı hastalığı
Yorumlar (2)

Huseyin Özdemir:

Allah korusun tum anne babalari

Altay Bozkurt:

VAY BE NE HAYIRLI BIR EVLATMIS!! IBLISIN USAGI !!!

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
