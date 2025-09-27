Anne ve babasını bıçaklayarak öldürdü
Kırşehir'in Akpınar ilçesinde, 37 yaşındaki şahıs, kavga ettiği annesi ve babasını bıçakla öldürdü. Olayın ardından kaçan şahıs yolda karşılaştığı iki akrabasını da yaraladı. Şahıs suç aleti ile birlikte yakalandı.
ANNE VE BABASINI ÖLDÜRDÜ
Kırşehir'in Akpınar ilçesine bağlı Aşağıhomurlu köyünde, aile içi husumet nedeniyle 37 yaşındaki Ö.K., annesi 71 yaşındaki A.Ö.'yü ve babası 71 yaşındaki N.Ö.'yü bıçakla öldürdü.
İKİ AKRABASINI YARALADI
Olayın ardından araçla yoldan geçen akrabaları F.B. ve N.G.'ye de bıçakla saldıran Ö.K., Akpınar İlçe Jandarma Komutanlığı asayiş devriyeleri tarafından suç aleti bıçakla birlikte yakalandı. Yaralılar F.B. ve N.G., olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.
Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.