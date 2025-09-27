Anne ve babasını bıçaklayarak öldürdü

Kırşehir'in Akpınar ilçesinde bir şahıs, anne ve babasını bıçakla öldürdü, iki akrabasını ise yaraladı.

ANNE VE BABASINI ÖLDÜRDÜ

Kırşehir'in Akpınar ilçesine bağlı Aşağıhomurlu köyünde, aile içi husumet nedeniyle 37 yaşındaki Ö.K., annesi 71 yaşındaki A.Ö.'yü ve babası 71 yaşındaki N.Ö.'yü bıçakla öldürdü.

İKİ AKRABASINI YARALADI

Olayın ardından araçla yoldan geçen akrabaları F.B. ve N.G.'ye de bıçakla saldıran Ö.K., Akpınar İlçe Jandarma Komutanlığı asayiş devriyeleri tarafından suç aleti bıçakla birlikte yakalandı. Yaralılar F.B. ve N.G., olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.