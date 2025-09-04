Haberler

Kırşehir'de 42 Kilogram Kaçak Tütün Ele Geçirildi

Kırşehir'de 42 Kilogram Kaçak Tütün Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırşehir'de jandarma ekipleri, bir yolcu otobüsünde 42 kilogram kaçak tütün ele geçirirken, tütünün sahibi 1 kişi gözaltına alındı.

KIRŞEHİR(İHA)– Kırşehir'de jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda bir yolcu otobüsünde 42 kilogram kaçak tütün ele geçirilirken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak tütün ticaretine yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında Adıyaman-İstanbul seferini yapan bir yolcu otobüsünü kent girişinde durdurdu. Otobüste yapılan aramada, bagaj kısmında bulunan bir valiz içerisinde satışa hazır halde 42 kilogram kıyılmış kaçak tütün ele geçirildi.

Tütünün sahibi olduğu belirlenen M.A. (37) ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Tonlarca kuru soğanı boş araziye attılar, gören akın etti

Tonlarcasını çuvallarla araziye attılar! Gören akın etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'de bu işi yapan tek kadın! 'Yapamazsın' dediler ama o başardı

Türkiye'de bu işi yapan tek kadın! "Yapamazsın" dediler ama o başardı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.