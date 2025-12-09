Haberler

Kırşehir'de aranan şahıs yakalandı

Kırşehir'de aranan şahıs yakalandı
Güncelleme:
Kırşehir'de JASAT ve Akpınar Jandarma ekipleri, hakkında kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan M.A.'yı yakaladı. Şüpheli, tutuklanarak Kırşehir Y Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de hakkında 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Akpınar İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında yürütülen operasyonda, hakkında kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan M.A. yakalandı. Ekiplerin gerçekleştirdiği çalışma sonucu yakalanan şüpheli, işlemlerinin ardından Kırşehir Adliyesine sevk edildi.

M.A., adli makamlarca tutuklanarak Kırşehir Y Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - KIRŞEHİR

