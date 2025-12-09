Kırşehir'de aranan şahıs yakalandı

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de hakkında 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Akpınar İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında yürütülen operasyonda, hakkında kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan M.A. yakalandı. Ekiplerin gerçekleştirdiği çalışma sonucu yakalanan şüpheli, işlemlerinin ardından Kırşehir Adliyesine sevk edildi.

M.A., adli makamlarca tutuklanarak Kırşehir Y Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - KIRŞEHİR