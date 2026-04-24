Kırşehir'de 3 işçi maaşlarını alamadıkları iddiasıyla inşaata çıktı

Kırşehir'de yapımı süren hükümet konağı inşaatında çalışan 3 işçi, maaşlarını alamadıkları iddiasıyla inşaatın iskeleye çıktı. İşçiler, polis ekiplerinin çalışması sonucu ikna edilerek aşağı indirildi.

Edinilen bilgiye göre, kent merkezinde devam eden hükümet konağı inşaatında çalışan 3 işçi, bir süredir ücretlerini alamadıklarını öne sürerek inşaatın iskelesine çıktı. Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu ikna edilen işçiler bulundukları yerden indirildi ve ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı