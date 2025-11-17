Kırşehir'de 230 Kilogram Kaçak Tütün Ele Geçirildi

Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 230 kilogram kaçak kıyılmış sarmalık tütün ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ile Mucur İlçe Jandarma Komutanlığı asayiş timleri, V.G. isimli 35 yaşındaki şahsın Adıyaman'dan otobüsle Ankara'ya kaçak tütün götürdüğü yönünde bilgi aldı. Bunun üzerine ekipler, D-260 karayolu Kayseri–Kırşehir istikameti Kurugöl Köyü yol uygulama noktasında ilgili otobüsü durdurdu. Otobüste yapılan aramada faturasız ve bandrolsüz, piyasa değeri 230 bin TL olan 230 kilogram kıyılmış sarmalık tütün ele geçirildi.

Şüpheli V.G. hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - KIRŞEHİR