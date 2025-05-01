Kırşehir'de 18 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Kırşehir'de yapılan eş zamanlı uygulamada 18 düzensiz göçmen yakalanırken, 607 kişi incelendi. Yakalanan göçmenler emniyetteki işlemlerinin ardından Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edildi.
Kırşehir'de 18 düzensiz göçmen yakalandı
KIRŞEHİR - Kırşehir'de polis ekipleri tarafından yapılan uygulamada 18 düzensiz göçmen yakaladı.
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, 16 ekip ve 42 personelin katılımıyla şehirde eş zamanlı uygulama yaptı. Yapılan uygulamada; 607 kişi incelendi. Yapılan kontrol ve sorgularda 4'ü vize ihlali, 14'ü Türkiye'ye yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen olmak üzere 18 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, emniyetteki işlemlerinin ardından Kırşehir Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa