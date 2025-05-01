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Kırşehir'de 18 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Kırşehir'de 18 Düzensiz Göçmen Yakalandı
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Kırşehir'de düzenlenen eş zamanlı polis uygulamasında 18 düzensiz göçmen yakalandı. Ekipler, şehrin farklı noktalarında kontrollere katıldı ve 607 kişinin işlemi gerçekleştirildi.

Kırşehir'de polis ekipleri tarafından yapılan uygulamada 18 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, 16 ekip ve 42 personelin katılımıyla şehirde eş zamanlı uygulama yaptı. Yapılan uygulamada 607 kişinin yapılan kontrol ve sorgularında 4'ü vize ihlali, 14'ü Türkiye'ye yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen olmak üzere 18 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler, emniyetteki işlemlerinin ardından Kırşehir Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edildi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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