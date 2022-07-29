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Kırşehir Belediyesi'nden iş güvenliği skandalı

Kırşehir Belediyesi'nden iş güvenliği skandalı

Kırşehir Belediyesi şehirde çalışma yaptığı alanda 'sunta' ile tedbir alınca apartman boşluğuna bir kadın düşerek yaralandı.

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Kırşehir Belediyesi şehirde çalışma yaptığı alanda 'sunta' ile tedbir alınca apartman boşluğuna bir kadın düşerek yaralandı.

Olay, belediyenin peyzaj ve yol yapım çalışması yaptığı Yenice Mahallesi Berberler Sokağı karşısında meydana geldi. Bakım ve onarım çalışmaları yapan belediyeye ait taşeron firma yetkilileri, esnafların iş yerlerine geçişleri için sunta ile tedbir aldı. İş yerine gelen terzi F.B., suntanın kırılması sonucu apartman boşluğuna düşerek yaralandı. 112 ekipleri ve çevrede bulunan vatandaşların destekleriyle düştüğü apartman boşluğundan çıkarılan F.B., tedavisi için Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaşanan olayın ardından bölgede bulunan bir esnaf, "Dükkanların önünde bina boşluğu var. Oraya geçişler için sunta koymuşlar, ablamız da iş yerine girerken suntanın kırılması sonucu düştü" dedi.

Yaşanan olayın ardından ise olay yerine gelen itfaiye ekipleri, anayol üzerinde yolu kapatarak uzun süre siren çalarak vatandaşın tepkisini çekti. - KIRŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kırşehir 3. Sayfa Haberler

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