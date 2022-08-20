Komşular koşsa da yetişemedi! Anne, 20 günlük bebeğini döverek öldürdü

Kırşehir'de psikolojik sorunları olduğu iddia edilen anne Z.A, 20 günlük bebeğini döverek öldürdü. Çığlık sesleri üzerine eve giden komşular vahşeti ortaya çıkarırken gözaltına alınan anne, emniyette suçunu itiraf etti.

Mucur ilçesi Solaklı Mahallesinde ikamet eden ve internet üzerinden tanıştıkları öğrenilen D.A. ve Z.A. çiftinin kısa süre önce ikinci çocukları dünyaya geldi.

KOMŞULAR GÖRDÜ

İddiaya göre 20 günlük M.A.'yı annesi Z.A. dövmeye başladı. Evde yaşanan çığlık sesleri üzerine komşuları giderek yaşanan vahşeti gördü. Polis ekiplerine haber verilmesi sonrası D.A. ve eşi Z.A. gözaltına alındı.

ANNE SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Z.A., ilçe emniyet müdürlüğünde verdiği ifade de suçunu itiraf etti. Solaklı Mahallesinde yaşanan olay sonrası ev sahibi H.K., geç geç saatlerde çığlık sesleri duyduklarını ve bebeğin ölümüne üzüldüklerini söyledi.