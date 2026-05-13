Su kuyusuna düşen kirpi kurtarıldı
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde su kuyusuna düşen bir kirpi, duyarlı bir vatandaşın ihbarı sayesinde itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralanmayan kirpi, sağlık kontrolünün ardından doğal yaşam alanına bırakıldı.
Muratlı ilçesinde Aşağısevindikli Mahallesi 1212 Sokak'ta eski bir su kuyusuna düşen kirpiyi fark eden duyarlı vatandaş Yasin Kır, durumu hemen yetkililere bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sağ olan kirpiyi düştüğü kuyudan çıkardı.
Herhangi bir yara almadığı belirlenen kirpi, doğal yaşam alanına bırakıldı. - TEKİRDAĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı