Kırmızı ışıkta bekleyen otomobillere, personel servis otobüsü çarptı: 2 yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde trafik ışıklarında bekleyen bir araca otel personellerini taşıyan servis otobüsünün çarpması sonucu zincirmele kaza meydana geldi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde trafik ışıklarında bekleyen bir araca otel personellerini taşıyan servis otobüsünün çarpması sonucu zincirmele kaza meydana geldi. Kazada 2 araç sürücüsü yaralandı.

Kaza; Manavgat D-400 Karayolu yan yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Özgür Alkın'ın kullandığı 07 C 74817 plakalı otel personellerini taşıyan servis otobüsü, trafik ışıklarında bekleyen Özcan Yıldız'ın kullandığı 43 RU 649 Plakalı Tofaş Doğan marka otomobile arkadan çarptı. Çarpmayla birlikte toplamda 5 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Özcan Yıldız ile başka bir araç sürücüsü Muhammed Ali Öz, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza yerinde trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken, yolda uzun araç kuyruğu meydana geldi. - ANTALYA