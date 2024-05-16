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Kırmızı ışıkta bekleyen otomobile kamyon çarptı: 2 kişi yaralı

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Burdur'un Bucak ilçesinde kırmızı ışıkta bekleyen otomobile kamyonun arkadan çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Gaz kaçağı nedeniyle yol bir süre trafiğe kapatıldı.

Kırmızı ışıkta bekleyen otomobile kamyon çarptı: 2 kişi yaralı

BURDUR - Burdur'un Bucak ilçesinde kırmızı ışıkta bekleyen otomobile kamyonun arkadan çarpması sonucu 2 kişi yaralanırken gaz kaçağı nedeniyle yol bir süre trafiğe kapatıldı.

Kaza, gece saat 22: 15 sıralarında Burdur'un Bucak ilçesi Burdur-Antalya karayolu üzeri, 70 Evler TOKİ Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Antalya'dan Burdur istikametine seyir halinde olan Rüştü T.idaresindeki 15 EF 992 plakalı Tofaş otomobil kırmızı ışıkta beklediği esnada aynı istikamette seyir halinde olan Kasım G.idaresindeki 07 TK 404 plakalı kamyon duramayarak arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle Tofaş otomobil sürücüsü Rüştü T. ve yolcu koltuğunda oturan Batuhan T.yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulans ile Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken otomobilde gaz kaçağı olma ihtimali nedeniyle polis ekipleri tarafından yol çift taraflı trafiğe kapatıldı. Kapatılan yolda uzun araç kuyrukları oluşurken itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonrasında araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılarak yol tekrar trafiğe açıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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