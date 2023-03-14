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Kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarpıp kaçtı: 3 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarpıp kaçtı: 3 yaralı Kırıkkale'de otomobil sürücüsü, kırmızı ışıkta bekleyen 3 araca çarptıktan sonra kayıplara karıştı.

Kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarpıp kaçtı: 3 yaralı

KIRIKKALE - Kırıkkale'de otomobil sürücüsü, kırmızı ışıkta bekleyen 3 araca çarptıktan sonra kayıplara karıştı. Kazada yaralanan 3 kişi de hastaneye kaldırıldı.

Kaza, gece saatlerinde Kırıkkale'de Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi henüz belirlenemeyen sürücü, 40 KB 434 plakalı otomobiliyle kırmızı ışıkta bekleyen 3 araca çarptıktan sonra kayıplara karıştı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan iki otomobilde büyük çapta maddi hasar oluştu.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan İ.Ş., S.G. ve yabancı uyruklu J.C., sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Acil serviste tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis ekiplerince yapılan çalışmanın ardından kullanılamaz hale gelen araçlar, çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı. Polis, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hasan Ay - 3. Sayfa

Kırıkkale 3. Sayfa Haberler

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