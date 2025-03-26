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Kırmızı Işıkta Bekleyen Araca Tır Çarptı: 1 Yaralı

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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kırmızı ışıkta bekleyen bir otomobile tır çarptı. Kazada otomobil sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kırmızı ışıkta bekleyen otomobile Mercedes marka tır çarptı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde tırın kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Hıdırağa Mahallesi Fatih Caddesi ile Yulaflı Caddesi'nin birleştiği Birpa mevkiindeki ışıklı yol ayrımında meydana geldi. Çorlu istikametine seyreden Augustin Z. idaresindeki Kosova uyruklu plakalı tır, kırmızı ışıkta duran Sercan Y.'nin kullandığı otomobile arkadan çarptı. Kaza sonrası yaralanan otomobil sürücüsü Sercan Y., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN TAYYAR - 3.Sayfa
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