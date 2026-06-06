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Işık ihlali yaptığı öne sürülen servis aracının çarptığı genç 5 gün sonra hayatını kaybetti

Işık ihlali yaptığı öne sürülen servis aracının çarptığı genç 5 gün sonra hayatını kaybetti
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Sakarya Adapazarı'nda kırmızı ışık ihlali yaptığı iddia edilen servis aracının çarptığı 17 yaşındaki scooter sürücüsü, 5 gün sonra hayatını kaybetti.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde kırmızı ışık ihlali yaptığı öne sürülen servis aracının çarptığı 17 yaşındaki scooterli genç, 5 gün sonra hayatını kaybetti.

1 haziran günü Adapazarı ilçesi Yenigün Mahallesi Turan Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, kırımızı ışık ihlali yaptığı öne sürülen 54 S 2474 plakalı servis aracı sürücüsü Y.Ç., scooter kullanan Muhammet Serkan Akyılmaz'a (17) ardından karşı yönden gelen G.Ç. idaresindeki otomobile çarptı. Meydana gelen kazada otomobil ve servis sürücüsü hafif şekilde, scooter sürücüsü Akyılmaz ise ağır yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve tedbir gayesiyle itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralılar hastaneye sevk edildi. Ağır yaralı olarak hastanede tedavi altına alınan Akyılmaz, 5 gün sonra yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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