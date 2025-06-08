Kırmızı Işık İhlali Kazaya Neden Oldu: 5 Yaralı

Kırmızı Işık İhlali Kazaya Neden Oldu: 5 Yaralı
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Gaziantep'te kırmızı ışık ihlali nedeniyle meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı. Gaziantep Valiliği, sürücüleri trafik kurallarına uymaya çağırdı.

Kırmızı ışık ihlali kazaya neden oldu, 5 kişi yaralandı

Kaza anları kamerada

GAZİANTEP - Gaziantep'te kavşaktaki araçlardan birinin kırmızı ışık ihlali yapması nedeniyle iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı. Gaziantep Valiliği ise kaza görüntülerini, "Bu gün kırmızı ışık ihlali sonucu 5 vatandaşımız maalesef yaralandı. Sevdiklerimize sağ salim kavuşmak ve keşke dememek için lütfen trafik kurallarına uyalım" notuyla yayınladı.

Kaza, Gaziantep'in İslahiye ilçesi Boğaziçi Mahallesi kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, kavşaktaki araçlardan birinin kırmızı ışık ihlali yapması nedeniyle iki aracın çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlardan biri metrelerce savrularak ters döndü. Feci kaza sonrası olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 5 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslar çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Feci kaza anları KGYS kamerasında

Feci kaza anları ise Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, kavşaktaki araçlardan birinin kırmızı ışık ihlali yapması nedeniyle iki aracın çarpışması ve kazanın şiddetiyle araçlardan biri metrelerce savrularak ters dönme anları yer aldı. Gaziantep Valiliği ise görüntüleri, "Bu gün kırmızı ışık ihlali sonucu 5 vatandaşımız maalesef yaralandı. Sevdiklerimize sağ salim kavuşmak ve keşke dememek için lütfen trafik kurallarına uyalım" notuyla paylaşarak sürücülere kuralları uymaları çağrısında bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SAİD VAKKAS YAĞCI - 3.Sayfa
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