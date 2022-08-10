Kırmızı ışığa uymadı, bedeli ağır oldu Bursa'da kırmızı ışığa uymayan otomobil sürücüsü, off-road aracına çarptı. Bursa'da kırmızı ışığa uymayan otomobil sürücüsü, off-road aracına çarptı. Feci kaza saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Olay, merkez Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kırmızı ışığa uymayan bir otomobil, off-road aracına çarpıştıktan sonra trafik lambasına vurdu. Çarpmanın şiddetiyle trafik lambası devrilirken kazada herhangi bir yaralanan olmadı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - BURSA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Görükle Bursa 3. Sayfa Haberler

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