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Kırmızı ışığa uymadı, bedeli ağır oldu

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Kırmızı ışığa uymadı, bedeli ağır oldu

Bursa'da kırmızı ışığa uymayan otomobil sürücüsü, off-road aracına çarptı.

Bursa'da kırmızı ışığa uymayan otomobil sürücüsü, off-road aracına çarptı. Feci kaza saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kırmızı ışığa uymayan bir otomobil, off-road aracına çarpıştıktan sonra trafik lambasına vurdu. Çarpmanın şiddetiyle trafik lambası devrilirken kazada herhangi bir yaralanan olmadı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Görükle Bursa 3. Sayfa Haberler

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