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Kırmızı Bültenle Aranan Ukraynalı Suç Örgütü Üyesi Antalya'da Yakalandı

Kırmızı Bültenle Aranan Ukraynalı Suç Örgütü Üyesi Antalya'da Yakalandı
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Ukrayna makamlarınca suç örgütü üyeliği, ateşli silahlar, patlayıcılar, uyuşturucu ve para aklama suçlarından kırmızı bültenle aranan Ilkhan S., Antalya'nın Serik ilçesinde emniyet ekiplerinin koordineli çalışması sonucu yakalandı.

Ukrayna makamlarınca suç örgütü üyeliği, ateşli silahlar ve patlayıcılar, uyuşturucu ve para aklama suçlarından kırmızı bültenle aranan şüpheli, Antalya'nın Serik ilçesinde yakalandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürüten Antalya Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Ukrayna makamlarınca suç örgütü üyeliği, ateşli silahlar ve patlayıcılar, uyuşturucu ve para aklama suçlarından uluslararası düzeyde kırmızı bültenle aranan Ilkhan S.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Türkiye'de G tahdit kodu da bulunan şüpheli, Serik Asayiş Şube Müdürlüğü ile koordineli yürütülen çalışma sonucu dün akşam saatlerinde ilçede yakalandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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