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Kırmızı bültenle aranan kripto dolandırıcısı R.J.S., İstanbul'da eşiyle yakalandı

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İnterpol'ün kırmızı bültenle aradığı kripto dolandırıcılık faili R.J.S., MİT ve emniyet ekiplerinin İstanbul'da düzenlediği operasyonda eşi A.K. ile yakalandı. Zanlı, yüklü miktarda para, dijital materyaller, ziynet eşyaları ve silahlarla birlikte gözaltına alındı.

İnterpol tarafından uluslararası düzeyde kırmızı bültenle aranan kripto dolandırıcılık faili R.J.S., MİT ve emniyet ekipleri tarafından İstanbul'da düzenlenen operasyonda eşi A.K. ile birlikte yakalandı. Yüklü miktarda para, dijital materyaller, ziynet eşyaları ve silahlarla birlikte yakalanan zanlı gözaltına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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