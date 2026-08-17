Kırmızı Bültenle Aranan Terör Şüphelisi Kırşehir'de Yakalandı

Terör suçundan hakkında kırmızı bülten çıkarılan Irak uyruklu kişi Kırşehir'de yakalandı.

Edinilen bilgiye göre 'Terörizm' suçundan Irak adli makamlarınca iadesi talep edilen ve Interpol tarafından hakkında kırmızı bülten çıkarılan Irak uyruklu F. H. A. A., TEM ve İstihbarat Şube Müdürlüklerinin koordineli çalışması sonucu saklandığı adreste yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalanan şahıs, sınır dışı edilerek Irak makamlarına teslim edilmek üzere gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı