Kırklareli Vize'de Dolandırıcılığa Karşı Bilinçlendirme Çalışmaları

Kırklareli'nin Vize ilçesinde dolandırıcılık suçlarına karşı vatandaşların daha çok bilinçlenmesi için İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından vatandaşlara broşür dağıtıldı.

Türkiye'de son zamanlarda gelişen teknoloji ile birlikte suç türleri de değişim göstermekte. Mağduriyet yaşanmaması, suçun önlenmesi ve suçun işleniş yöntemleri hakkında vatandaşların bilgilendirilmesine yönelik Vize İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri dolandırıcılığa karşı uyarılarda bulundu.

Polis ekipleri ilçede vatandaşların yoğun olarak bulunduğu yerlere; siber zorbalık, dijital oyun bağımlılığı, mobil bankacılık ve ücretsiz uygulamalar ile alakalı bilgilendirme amacıyla afişler astılar. Öte yandan ekipler mahalle muhtarlarına "telefonla dolandırıcılık" ile alakalı broşür dağıttılar. - KIRKLARELİ