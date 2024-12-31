Kırklareli Valisi Uğur Turan'ın TCDD Alpullu Gar Ziyareti

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Alpullu Gar Müdürlüğünü ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

Vali Turan ziyaret kapsamında Gar Müdürlüğü yetkililerinden kurumun genel işleyişi, personel yapısı, tren seferleri ve yolcu taşımacılığı hakkında detaylı bilgiler aldı. Ziyaret esnasında Vali Turan'a Babaeski Kaymakamı Tamer Orhan eşlik etti.

Vali Turan, Kırklareli'ne demiryolu ile ulaşımda görevlerini başarı ile yerine getiren ve yeni yılda da görevi başında olan TCDD persolenine yeni yılın sağlık ve huzur getirmesi dileklerinde bulunarak, mübarek üç aylarını tebrik etti. - KIRKLARELİ