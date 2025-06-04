Kırklareli Valisi Uğur Turan'dan Kurban Bayramı Güvenlik Açıklaması

Kırklareli Valisi Uğur Turan'dan Kurban Bayramı Güvenlik Açıklaması
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Kırklareli Valisi Uğur Turan, Asayiş Basın Bilgilendirme Toplantısı'nda Kurban Bayramı için güvenlik önlemlerinin alındığını açıkladı. Güvenlik güçlerinin terör, organize suç, göçmen kaçakçılığı ve siber suçlarla mücadelesi hakkında bilgi verdi.

Kırklareli Valisi Uğur Turan Asayiş Basın Bilgilendirme Toplantısı'nda Kurban Bayramı için gerekli tüm önlemlerin alındığını söyledi.

Kırklareli Valisi Uğur Turan İl Jandarma Komutanlığında Asayiş Basın Bilgilendirme Toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan Turan, Kurban Bayramı için gerekli tüm önlemlerin alındığını söyledi.

Turan, Güvenlik güçlerinin terör örgütleri, organize suç örgütleri, zehir tacirleri, göçmen kaçakçıları, siber suçlar ve asayiş suçlarıyla mücadele ve trafik olaylarını önleme konusunda büyük mücadele verdiğini ifade ederek kentte geçen ay meydana gelen olaylara ilişkin bilgi verdi.

Turan, siber suçlarla mücadele çerçevesinde 797 şüpheli hakkında işlem yapıldığını aktardı.

Düzensiz göçle mücadele kapsamında Mayıs ayında 26 operasyon düzenlediklerini belirterek "Operasyonlarda 15 şahıs tutuklanmış ve 26 araca el konulmuştur. 3 mobil göç noktasında bin 266 kişi denetlendi" dedi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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