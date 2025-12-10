Kırklareli'de yem yüklü tır köprüde devrildi

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Alacaoğlu köyü yolunda yem yüklü bir tırın köprü üzerinde devrilmesi sonucu maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Lüleburgaz ilçesine bağlı Alacaoğlu köyü yolunda saat 19.00 sıralarında çiftliğe yem taşıyan tır, viraj sonrası girdiği köprü üzerinde devrildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, yüklü miktarda yem, yola ve köprüden saçıldı. Devrilen tır, vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılırken trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı.

Ekiplerin temizlik çalışmasının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı. - KIRKLARELİ