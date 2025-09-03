Haberler

Kırklareli'nde Yaya Geçidinde Tır Çarpması: Kadın Ağır Yaralandı

Kırklareli'nde Yaya Geçidinde Tır Çarpması: Kadın Ağır Yaralandı
Yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan D.G. isimli kadına, tır çarparak ağır yaralanmasına neden oldu. Olayın ardından sağlık ekipleri kadını hastaneye sevk etti. Mahalle sakinleri, bölgedeki yaya güvenliği için önlem alınmasını talep etti.

Kırklareli'nde yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen kadın tır çarpması sonucu ağır yaralandı.

Kaza, merkez Yayla Mahallesi Çamlık Sokak'taki yaya yolunda dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre H.T. idaresindeki 39 AEG 242 plakalı tır, yaya yolundan karşıya geçmek isteyen D.G.'ye çarptı. Aracın altında kalan kadın ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralıyı Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti.

Mahalle sakinleri, ağır tonajlı araçların bölgede sık sık geçtiğini ve yaya güvenliğinin yetersiz olduğunu ifade ederek yetkililerden önlem alınmasını talep etti.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KIRKLARELİ

