Kırklareli'nde Yangın: İtfaiye Ekipleri Müdahale Etti
Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin başarılı müdahalesi ile söndürüldü. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.
Kırklareli'nde iki katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Demirköy ilçesi Orhaniye Mahallesi'nde Eren Küçükköse'ye ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürülürken evde hasar oluştu. - KIRKLARELİ