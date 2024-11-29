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Kırklareli'nde Yangın: İtfaiye Ekipleri Müdahale Etti

Kırklareli'nde Yangın: İtfaiye Ekipleri Müdahale Etti
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Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin başarılı müdahalesi ile söndürüldü. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Kırklareli'nde iki katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Demirköy ilçesi Orhaniye Mahallesi'nde Eren Küçükköse'ye ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürülürken evde hasar oluştu. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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