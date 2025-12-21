Haberler

Evinde vahşice öldürülen kadın toprağa verildi

Evinde vahşice öldürülen kadın toprağa verildi
Güncelleme:
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde birden fazla bıçak darbesiyle hayatını kaybeden 56 yaşındaki Aynur Erkenci'nin cenazesi, Dernek Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Lüleburgaz Yeni Mezarlığı'na defnedildi.

Kırklareli'nde birden fazla bıçak darbesiyle öldürülen 56 yaşındaki Aynur Erkenci'nin cenazesi, Lüleburgaz Yeni Mezarlığı'nda defnedildi.

Lüleburgaz ilçesinde evinde vahşice öldürülen ve cesedi cumhuriyet savcısı ve polis olay yeri inceleme timinin incelemelerinin ardından Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen 56 yaşındaki Aynur Erkenci için Dernek Camisi'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı.

Erkenci'nin cenazesi kılınan cenaze namazı sonrası Lüleburgaz Yeni Mezarlığı'nda toprağa verildi. - KIRKLARELİ






