Evinde vahşice öldürülen kadın toprağa verildi

Kırklareli'nde birden fazla bıçak darbesiyle öldürülen 56 yaşındaki Aynur Erkenci'nin cenazesi, Lüleburgaz Yeni Mezarlığı'nda defnedildi.

Lüleburgaz ilçesinde evinde vahşice öldürülen ve cesedi cumhuriyet savcısı ve polis olay yeri inceleme timinin incelemelerinin ardından Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen 56 yaşındaki Aynur Erkenci için Dernek Camisi'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı.

Erkenci'nin cenazesi kılınan cenaze namazı sonrası Lüleburgaz Yeni Mezarlığı'nda toprağa verildi. - KIRKLARELİ