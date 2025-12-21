Evinde vahşice öldürülen kadın toprağa verildi
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde birden fazla bıçak darbesiyle hayatını kaybeden 56 yaşındaki Aynur Erkenci'nin cenazesi, Dernek Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Lüleburgaz Yeni Mezarlığı'na defnedildi.
Lüleburgaz ilçesinde evinde vahşice öldürülen ve cesedi cumhuriyet savcısı ve polis olay yeri inceleme timinin incelemelerinin ardından Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen 56 yaşındaki Aynur Erkenci için Dernek Camisi'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa