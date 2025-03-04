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Kırklareli'nde Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: 6 Şüpheli Yakalandı

Kırklareli'nde Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: 6 Şüpheli Yakalandı
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Kırklareli'de düzenlenen uyuşturucu ve silah operasyonunda, şüphelilerin ev ve iş yerlerinde uyuşturucu ile ruhsatsız silahlar ele geçirildi. 6 şüpheli gözaltına alındı.

Kırklareli'nde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu ve silah operasyonunda 6 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri kent merkezinde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ile tüfek ele geçirildi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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