Kırklareli'nde Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: 6 Şüpheli Yakalandı
Kırklareli'de düzenlenen uyuşturucu ve silah operasyonunda, şüphelilerin ev ve iş yerlerinde uyuşturucu ile ruhsatsız silahlar ele geçirildi. 6 şüpheli gözaltına alındı.
Kırklareli'nde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu ve silah operasyonunda 6 şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre, polis ekipleri kent merkezinde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.
Ekipler, Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ile tüfek ele geçirildi. - KIRKLARELİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa