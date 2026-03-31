Kırklareli'de uyuşturucu operasyonu: 1 şüpheli tutuklandı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde polis ekiplerince zehir tacirlerine yönelik yapılan operasyon sonucu yakalanan 1 şahıs tutuklandı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Lüleburgaz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından koordineli olarak yürütülen çalışmalar kapsamında, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen bir şahıs tutuklandı. Edinilen bilgilere göre, ekipler tarafından B.D. isimli şahsın ikametinde yapılan aramada, 23,32 gram sentetik kannabinoid (bonzai) ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 4 bin TL para ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli B.D., işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı