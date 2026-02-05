Lüleburgaz'da uyuşturucu operasyonu: Binlerce hap ele geçirildi

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, binlerce hap ele geçirildi.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu ve uyarıcı madde suçlarıyla mücadele kapsamında Lüleburgaz ilçesinde operasyon düzenlendi. Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu maddeleri saklamak amacıyla depo olarak kullanıldığı belirlenen boş bir ev ile şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada 2 şüpheli yakalandı.

Gerçekleştirilen aramalarda 7 bin 368 adet Lyrica hap ile 1013 adet extacy hap ele geçirildi. Ele geçirilen maddelere el konulurken, şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. - KIRKLARELİ