Kırklareli'nde Uyuşturucu Operasyonu: 9 Gözaltı
Kırklareli'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı. Eş zamanlı operasyonlar sonucunda uyuşturucu, silahlar ve para ele geçirildi.
Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı
KIRKLARELİ - Kırklareli'nde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kent merkezi ile Lüleburgaz ve Babaeski ilçelerinde uyuşturucu operasyonları düzenlendi.
Düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde, 5 tabanca, av tüfeği ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 12 bin 915 lira ele geçirildi.
Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 2'si çıkarıldığı mahkemede tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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