Kırklareli'nde Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı

Kırklareli'nde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Vize ilçesine H.D. ve F.D.'nin Hint keneviri yetiştirildiği bilgisi üzerine ekipler harekete geçti.

Ekipler şüphelilerin evlerinde yaptıkları aramada bir miktar uyuşturucu madde ve 26 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

H.D. sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KIRKLARELİ