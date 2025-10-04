Haberler

Kırklareli'nde Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı

Kırklareli'nin Vize ilçesinde polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, Hint keneviri yetiştiren 2 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 26 kök Hint keneviri ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kırklareli'nde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Vize ilçesine H.D. ve F.D.'nin Hint keneviri yetiştirildiği bilgisi üzerine ekipler harekete geçti.

Ekipler şüphelilerin evlerinde yaptıkları aramada bir miktar uyuşturucu madde ve 26 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

H.D. sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
