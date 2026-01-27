Haberler

Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
Güncelleme:
Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Lüleburgaz ve Demirköy ilçelerinde gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonlarında çeşitli maddeler ele geçirirken, bir şüpheli tutuklandı. Yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde ve 2.455 TL para bulundu.

Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Lüleburgaz ve Demirköy ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 1 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Lüleburgaz'da bir ikamette yapılan aramada 5 parça halinde peçeteye emdirilmiş sentetik kannabinoid (bonzai), 270,25 gram sentetik kannabinoid ham maddesi, 115,90 gram metamfetamin, 23,88 gram kokain, 2 adet likit esrar, 1 adet hassas terazi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 2 bin 455 TL ele geçirildi. Gözaltına alınan S.A. isimli şahıs, 'uyuşturucu madde ticareti' (TCK 188) suçundan sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

Öte yandan, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Demirköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Demirköy ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen S.A. isimli şahsın ikametinde yapılan aramada ise 8 paket halinde toplam 42,36 gram sentetik kannabinoid (bonzai) ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KIRKLARELİ

