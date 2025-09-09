Haberler

Kırklareli'nde Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda çeşitli uyuşturucu maddeler ve suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

Kırklareli'nde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Lüleburgaz ilçesine uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine polis ekipleri harekete geçti. Ekipler belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 61.04 gram metamfetamin, 52.21 gram AM-2201 sentetik kannobinoid hammaddesi, 7.71 gram skunk, 26 bin 200 lira suçtan elde edildiği değerlendirilen para, uyuşturucu madde paketleme ve satışında kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda materyal ele geçirildi.

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli Z.S., sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
