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Kırklareli'nde Trenin Minibüse Çarpması Sonucu 5 Yaralı

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Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde, işçileri taşıyan bir minibüs ile yük treni çarpıştı. Kazada 5 kişi yaralandı ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kırklareli'nde yük treni ile işçileri taşıyan servis aracının çarpıştığı kazada yaralı sayısı 5'e yükseldi.

Alınan bilgiye göre, Babaeski ilçesine bağlı Alpullu beldesinde yük treni hemzemin geçitte işçileri taşıyan minibüse çarptı. Kazada yaralanan 2 kişi Babaeski Devlet Hastanesine götürülürken 3 kişi de hafif yaralandı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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