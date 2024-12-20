Kırklareli'nde Trenin Minibüse Çarpması Sonucu 5 Yaralı
Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde, işçileri taşıyan bir minibüs ile yük treni çarpıştı. Kazada 5 kişi yaralandı ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kırklareli'nde yük treni ile işçileri taşıyan servis aracının çarpıştığı kazada yaralı sayısı 5'e yükseldi.
Alınan bilgiye göre, Babaeski ilçesine bağlı Alpullu beldesinde yük treni hemzemin geçitte işçileri taşıyan minibüse çarptı. Kazada yaralanan 2 kişi Babaeski Devlet Hastanesine götürülürken 3 kişi de hafif yaralandı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KIRKLARELİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa