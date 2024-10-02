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Kırklareli'nde Trafik Kazalarının KGYS Görüntüleri Paylaşıldı

Kırklareli'nde Trafik Kazalarının KGYS Görüntüleri Paylaşıldı
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Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü, kent güvenlik yönetim sistemi (KGYS) kameralarına yansıyan trafik kazaları görüntülerini paylaştı. Görüntülerde, yol kenarındaki beton duvara çarpan hafif ticari araçlar ve çarpışmalar yer almakta.

Kırklareli'nde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaşanan trafik kazalarının kent güvenlik yönetim sistemi (KGYS) kamera görüntülerini paylaştı.

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent ve ilçelerde KGYS kameralarına yansıyan kazaların görüntülerini paylaştı. Görüntülerde; İstanbul kara yolundan kent merkezine seyir halindeki hafif ticari aracın, kontrolden çıkarak yol kenarındaki beton duvara çarpması, Karacaibrahim Mahallesi Mustafa Kemal Bulvarı Karagöz kavşağında da yola çıkan otomobilin, başka bir otomobille çarpışması sonucu devrilmesi, İstasyon Mahallesi Ordinaryüs Profesör Mahzar Osman Usman Bulvarı'ndaki başka kazada seyir halinde olan otomobilin, Edirne kavşağında refüje çıkarak aydınlatma direğine çarpması ve Lüleburgaz ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı görüntüler yer alıyor. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Trafik Kazaları Güvenlik 3-sayfa trafik Yaşam Kaza

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