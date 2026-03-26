Lüleburgaz'da ticari araç park halindeki otomobillere çarptı

Kırklareli'nde hızla giden ticari araç, park halindeki 4 otomobile çarptı.

Edinilen bilgilere göre, kaza sabah saatlerinde Lüleburgaz ilçesi Kocasinan Mahallesi Cengiz Topel Caddesi üzerinde meydana geldi. Caddede seyreden ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki 4 araca çarptı. Kazada herhangi bir yaralanma olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler bölgede güvenlik önlemleri alarak, trafiğin kontrollü şekilde ilerlemesini sağladı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KIRKLARELİ

