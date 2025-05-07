Kırklareli'nde Tanker Kazası: Sürücü Hafif Yaralandı
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde kontrolü kaybeden tankerin takla attığı kazada sürücü hafif yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve sürücü hastaneye kaldırıldı.
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde kontrolden çıkan tankerin takla attığı kazada sürücü hafif şekilde yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, saat 14.00 sıralarında Deveçatağı köyü yolu üzerinde seyir halindeki tanker, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yoldan savruldu ve takla attı. Takla atan tanker yeniden tekerlekleri üzerinde durdu.
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KIRKLARELİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa