Kırklareli'nde Şok Uygulamada 5 Şüpheli Yakalandı

Kırklareli'nde Şok Uygulamada 5 Şüpheli Yakalandı
Güncelleme:
Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde gerçekleştirilen polis uygulamasında 5 şüpheli ve 6 yabancı uyruklu kişi yakalandı. Yabancı uyruklular geri gönderme merkezine, şüpheliler ise cezaevine gönderildi.

Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde polis ekiplerince gerçekleştirilen uygulamada 5 şüpheli ile 6 yabancı uyruklu kişi yakalandı.

Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Demirköy İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince Fettah Ali Çeşme mevkiinde gece saatlerinde yapılan şok uygulamada 5 şüpheli şahıs ve 6 yabancı uyruklu şahıs yakalandı. Yakalanan yabancı uyruklu kişiler işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Adliyeye sevk edilen 5 şüpheli ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa

