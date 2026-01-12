Haberler

Kırklareli'nde polis ve jandarmadan zehirlenme uyarısı

Güncelleme:
Kırklareli'nin Vize ilçesinde, polis ve jandarma kış aylarında artan soba zehirlenmelerine karşı vatandaşları uyardı. Ekipler, soba ve baca kontrollerinin önemine dikkat çekerek, olumsuzluk durumunda 112 Acil Çağrı Merkezi'ne başvurulmasını istedi.

Kırklareli'nin Vize ilçesinde, polis ve jandarma ekipleri özellikle kış mevsiminde artış gösteren soba zehirlenmelerine karşı vatandaşları uyardı.

Faaliyet, Vize İlçe Kaymakamlığı koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapıldı. Polis ve jandarma ekipleri, ilçede yaşanan hava muhalefeti dolayısıyla vatandaşların can ve mal kayıplarını önlemek amacıyla, etkili olan kuvvetli rüzgar sebebiyle soba ve baca tütmeleri yaşanabileceği, muhtemel zehirlenme ve yangın risklerine karşı vatandaşların soba kullanımında azami dikkat göstermelerini, bacalarını kontrol etmelerini ve kapalı alanları havalandırmaları, herhangi bir olumsuzluk durumunda 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramaları konusunda bilgilendirmeler yaptılar. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
