Kırklareli'nde Şiddetli Yağış Trafiği Olumsuz Etkiledi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde aniden bastıran sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte akşam saatlerinde etkisini artıran şiddetli yağış nedeniyle Edirne - İstanbul yolunda görüş mesafesi neredeyse sıfıra düştü. Yağış sebebiyle sürücüler trafikte zor anlar yaşarken, bazı araçlar kontrollü şekilde ilerleyebildi.

Yağmurda Mercedes kaza yaptı

Yoğun yağışın etkili olduğu sırada, henüz sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen Mercedes marka bir otomobil, görüş mesafesinin düşmesi sonucu önünde seyreden tıra arkadan çarparak takla attı. Kazada otomobilin ön kısmında maddi hasar meydana gelirken, olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Kazada yaralanan kimsenin olmayışı rahat bir nefes aldırdı.

Ekipler, yağış nedeniyle kayganlaşan yollarda sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Meteoroloji yetkilileri ise bölge genelinde yağışların aralıklarla devam edeceğini bildirdi. - KIRKLARELİ