Babaeski'de otomobil cayır cayır yandı
Babaeski ilçesinde motor kısmından dumanlar yükselen otomobil, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın, sürücünün aracından inmesi sonrası çevredeki vatandaşların yardımıyla kontrol altına alındı.

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde seyir halindeyken ön kısmı tutuşan otomobil itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

Olay, Babaeski ilçesi Hacıhasan Mahallesi Akarca Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 22 HS 048 plakalı otomobilin motor kısmından bir anda dumanlar yükseldi. Olayı fark eden sürücü otomobilden inerek çevredeki vatandaşlardan ve itfaiyeden yardım istedi. Motor kısmında başlayan yangın, otomobilin içine de sıçradı.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yanan otomobilde maddi hasar meydana geldi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
