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Kırklareli'nde Plaka Denetimi: Cezalar Yağdı

Kırklareli'nde Plaka Denetimi: Cezalar Yağdı
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Babaeski ilçesinde plaka kurallarına uymayan sürücülere yönelik yapılan denetimlerde 22 araç sürücüsüne ceza kesildi ve eksiklikleri giderilene kadar trafikten men edildi.

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde plakalarını takmayan ve kapatarak kameralar tarafından okunmasını engelleyen sürücülere, polis ekipleri ceza yağdırdı.

Babaeski ilçesinde polis ekipleri tarafından plaka kurallarına uymayan sürücülere yönelik denetim yapıldı.

Babaeski Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği tarafından yapılan denetimlerde, radar denetimleri ve ortalama hız tespiti sistemine girmemek için ön plakalarını takmayan ve plakasını kapatan araç sürücüleri tespit edildi.

Polis ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, 22 adet plakası takmayan araç sürücüsü tespit edilerek gerekli cezai işlem uygulandı. İşlem uygulanan araçların, eksiklikleri giderilene kadar trafikten men edildiği bildirildi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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