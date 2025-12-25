Haberler

Vize-Soğucak Köyü yolunda petrol tankeri devrildi

Güncelleme:
Vize ilçesine bağlı Soğucak köyü yakınlarında seyir halindeki petrol tankeri devrilerek mazot sızıntısına neden oldu. Herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı kazada güvenlik önlemleri alındı ve yol trafiğe kapatıldı.

Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Soğucak köyü yakınlarında seyir halindeki petrol tankeri devrildi. Kazada tanker içerisindeki mazot yola akarken, herhangi bir yaralanma yaşanmadı.

Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkan petrol yüklü tanker yol kenarına devrildi. Kaza sonrası mazot sızıntısı meydana gelmesi üzerine güvenlik önlemleri artırılırken, Vize-Soğucak yolu geçici olarak trafiğe kapatıldı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve karayolları ekipleri sevk edildi. Ekipler, mazot sızıntısına müdahale ederken, yolun temizlenmesi ve tankerinin kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KIRKLARELİ

